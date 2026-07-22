Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Fahrzeug stößt gegen Hausmauer, Fahrer flüchtet von der Unfallstelle.

Bürstadt (ots)

In einem Fall von Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim. Am Mittwoch, den 22.07.2026 gegen 05:50 Uhr geriet ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild und eine Hausmauer. Hierbei entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Aufgrund der Ermittlungen dürfte ein PKW VW als Verursacherfahrzeug in Frage kommen. Das Fahrzeug ist vermutlich weiß lackiert und dürfte im Frontbereich beschädigt sein. Die Polizei Lampertheim-Viernheim sucht nach Zeugen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim unter der Nummer 06206 94400 zu melden.

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