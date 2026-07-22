PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Fahrzeug stößt gegen Hausmauer, Fahrer flüchtet von der Unfallstelle.

Bürstadt (ots)

In einem Fall von Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim. Am Mittwoch, den 22.07.2026 gegen 05:50 Uhr geriet ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild und eine Hausmauer. Hierbei entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Aufgrund der Ermittlungen dürfte ein PKW VW als Verursacherfahrzeug in Frage kommen. Das Fahrzeug ist vermutlich weiß lackiert und dürfte im Frontbereich beschädigt sein. Die Polizei Lampertheim-Viernheim sucht nach Zeugen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim unter der Nummer 06206 94400 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim
Berichterstatter: Krafft, PHK
Sachbearbeiter: Burkhard, POK

Telefon: 06206 / 9440-0
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 22.07.2026 – 11:21

    POL-DA: Kreis Bergstraße: Polizei kontrolliert Straßenverkehr und Lokalitäten

    Kreis Bergstraße (ots) - Am Dienstag (21.07.) führte die Polizeistation Heppenheim, unterstützt von Kräften der hessischen Bereitschaftspolizei, der Diensthundestaffel des Polizeipräsidiums Südhessen sowie dem Ordnungsamt Heppenheim zwischen 13.00 Uhr und 21.00 Uhr Gaststätten-, Spielotheken- und Verkehrskontrollen durch. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 10:26

    POL-DA: Gernsheim: Wohnungseinbrecher flüchten in angrenzendes Feld

    Gernsheim (ots) - Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Dienstagabend (21.07.), kurz vor 23.00 Uhr, drangen die Kriminellen gewaltsam über ein Fenster in das Haus in der Franz-Joseph-Nuß-Straße ein und entwendeten dort anschließend einen Laptop und Schmuck. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren