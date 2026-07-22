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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Zwei Transporter aufgebrochen/Werkzeuge im Visier

Mörfelden-Walldorf (ots)

Zwei in der Langener Straße und in der Wilhelm-Leuschner-Straße abgestellte Transporter der Marken Peugeot bzw. Mercedes wurden von Unbekannten aufgebrochen. Abgesehen hatten es die Täter auf in den Fahrzeugen befindliche Werkzeuge. Die Taten ereigneten sich in der Nacht zum Mittwoch (22.07.). Erbeutet wurden Werkzeuge und Baugeräte im Wert von insgesamt rund 6500 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 20) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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