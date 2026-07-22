POL-DA: Mörfelden: Zwei Transporter aufgebrochen/Werkzeuge im Visier
Mörfelden-Walldorf (ots)
Zwei in der Langener Straße und in der Wilhelm-Leuschner-Straße abgestellte Transporter der Marken Peugeot bzw. Mercedes wurden von Unbekannten aufgebrochen. Abgesehen hatten es die Täter auf in den Fahrzeugen befindliche Werkzeuge. Die Taten ereigneten sich in der Nacht zum Mittwoch (22.07.). Erbeutet wurden Werkzeuge und Baugeräte im Wert von insgesamt rund 6500 Euro.
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