Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Exhibitionist entblößt sich vor Kindern/Flucht mit Fahrrad - 2,63 Promille

Mörfelden-Walldorf (ots)

Nachdem sich ein 34-jähriger Tatverdächtiger am Dienstag (21.07.), gegen 20.15 Uhr, am Badesee Walldorf vor zwei Kindern entblößte und anschließend vom dortigen Sicherheitspersonal des Geländes verwiesen wurde, kam es anschließend noch zu einem Gerangel mit einem weiteren Badegast. Der 34-Jährige flüchtete mit einem Fahrrad und konnte kurz darauf von der Polizei in Tatortnähe angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest zeigte 2,63 Promille an. Der 34-Jährige wurde daraufhin von den Beamten vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren.

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