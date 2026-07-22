Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Wolfskehlen: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Riedstadt (ots)

In der Zeit zwischen Montagmorgen (20.07.) und Dienstagnachmittag (21.07.) trieben unbekannte Täter in "In der Hochstadt" ihr Unwesen und verschafften sich Zugang zu einem dortigen Einfamilienhaus. Die ungebetenen Besucher drangen zunächst über die Terrassentür in das Gebäude ein, flüchteten nach gegenwärtigem Ermittlungsstand aber ohne Beute wieder vom Tatort.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (Kommissariat 20) in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

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