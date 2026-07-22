POL-DA: Riedstadt-Wolfskehlen: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen
Riedstadt (ots)
In der Zeit zwischen Montagmorgen (20.07.) und Dienstagnachmittag (21.07.) trieben unbekannte Täter in "In der Hochstadt" ihr Unwesen und verschafften sich Zugang zu einem dortigen Einfamilienhaus. Die ungebetenen Besucher drangen zunächst über die Terrassentür in das Gebäude ein, flüchteten nach gegenwärtigem Ermittlungsstand aber ohne Beute wieder vom Tatort.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (Kommissariat 20) in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell