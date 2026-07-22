PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Wolfskehlen: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Riedstadt (ots)

In der Zeit zwischen Montagmorgen (20.07.) und Dienstagnachmittag (21.07.) trieben unbekannte Täter in "In der Hochstadt" ihr Unwesen und verschafften sich Zugang zu einem dortigen Einfamilienhaus. Die ungebetenen Besucher drangen zunächst über die Terrassentür in das Gebäude ein, flüchteten nach gegenwärtigem Ermittlungsstand aber ohne Beute wieder vom Tatort.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (Kommissariat 20) in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 22.07.2026 – 08:35

    POL-DA: Babenhausen: Feld gerät in Brand / Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen

    Babenhausen (ots) - Etwa 5.000 Quadratmeter Feldfläche gerieten am Dienstagabend (21.7.) im Bereich der Schaafheimer Straße in Brand. Gegen 18.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Feuerwehr, die gemeinsam mit der Polizei zum Brandort ausrückte. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht sowie im Anschluss gelöscht werden. Nach derzeitigen ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 15:13

    POL-DA: Breuberg-Neustadt: Bitte melden - Polizei sucht nach beschädigtem Auto

    Breuberg (ots) - Eine Autofahrerin aus Breuberg befuhr am Dienstagmorgen (21.07.), gegen 9.50 Uhr, die Wertheimer Straße in Richtung Sandbach. Hierbei touchierte die Frau in Höhe der Hausnummer 4 ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto. Sie fuhr zunächst weiter, kehrte aber kurze Zeit später zur Unfallstelle zurück. Das von ihr zuvor touchierte Fahrzeug war ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 13:34

    POL-DA: Dieburg: Trickdieb erbeutet Geldbörse / Vorsicht vor krimineller Masche

    Dieburg (ots) - Ein bislang noch unbekannter Täter hatte es am Montagnachmittag (20.7.) auf eine 79-Jährige abgesehen. Gegen 13.30 Uhr sprach der Kriminelle die Seniorin auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "In der Altstadt" an und bat sie, ihm Kleingeld zu wechseln. Als die hilfsbereite Dame dieser Bitte nachkam, lenkte er die Frau ab, verwickelte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren