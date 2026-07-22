Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Feld gerät in Brand

Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen

Babenhausen (ots)

Etwa 5.000 Quadratmeter Feldfläche gerieten am Dienstagabend (21.7.) im Bereich der Schaafheimer Straße in Brand. Gegen 18.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Feuerwehr, die gemeinsam mit der Polizei zum Brandort ausrückte. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht sowie im Anschluss gelöscht werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens und was genau den Brand ausgelöst hat, ist aktuell noch unklar und bedarf weiterer Ermittlungen.

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