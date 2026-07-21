Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Trickdieb erbeutet Geldbörse

Vorsicht vor krimineller Masche

Dieburg (ots)

Ein bislang noch unbekannter Täter hatte es am Montagnachmittag (20.7.) auf eine 79-Jährige abgesehen. Gegen 13.30 Uhr sprach der Kriminelle die Seniorin auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "In der Altstadt" an und bat sie, ihm Kleingeld zu wechseln. Als die hilfsbereite Dame dieser Bitte nachkam, lenkte er die Frau ab, verwickelte sie in ein Gespräch und entnahm unbemerkt ihre Geldbörse aus ihrer Umhängetasche. Erst später, als der Täter mit seiner Beute in unbekannte Richtung das Weite suchte, fiel der 79-Jährigen der Diebstahl auf.

Der Unbekannte ist circa 50 Jahre alt, circa 1,60 bis 1,70 Meter groß und kräftig. Er soll kurze blonde Haare getragen haben, die zur Seite gekämmt waren. Zum Tatzeitpunkt soll er mit einem kurzen bunten Hemd und einer langen, hellen Hose bekleidet gewesen sein.

Zeugen, denen der Beschriebene aufgefallen ist und die ihn näher beschreiben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 bei der Darmstädter Kriminalpolizei zu melden.

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