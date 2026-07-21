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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Baustelle im Visier Krimineller
Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Zwischen Samstagmittag (18.7.), 12.30 Uhr, und Montagmorgen (20.7.), 7.30 Uhr, nahmen bislang unbekannte Täter eine Baustelle in der Landwehrstraße ins Visier.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Unbekannten Zugang in die Baustelle und entwendeten dort mehrere Elektrowerkzeuge. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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