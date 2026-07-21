Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Weißer Chevrolet Orlando gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt (ots)

In der Nacht zum Montag (20.7.) haben Kriminelle einen weißen Chevrolet Orlando entwendet. Die Unbekannten betraten gegen 2 Uhr den Hof eines Autohauses in der Robert-Bosch-Straße, verschafften sich zunächst Zugang in das Gefährt und fuhren letztlich mit dem Auto in unbekannte Richtung davon. Auffällig ist, dass an dem Fahrzeug keine amtlichen Kennzeichen angebracht sind.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06151/969-0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

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