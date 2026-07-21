Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Autoscheibe eingeschlagen und Geldbeutel entwendet

Heppenheim (ots)

Am Dienstag (21.07.) schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen kurz nach 9.00 Uhr und 9.25 Uhr die Scheibe eines VW Golf ein, der in der Schillerstraße abgestellt war. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie anschließend einen Geldbeutel samt Geld und persönlichen Dokumenten.

Das Kriminalkommissariat 20 in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegengenommen

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