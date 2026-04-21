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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Schneller Ermittlungserfolg - Hoher Sachschaden verursacht

Zweibrücken (ots)

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag letzter Woche kam es zu einem Automatenaufbruch in der Pariser Straße. Zwischen 1:59 Uhr und 3:16 Uhr in der Nacht brach ein Mann insgesamt 34 Fächer des Automaten auf. Die darin enthaltenen Pakete entwendete der Täter im Anschluss. Während der Wert der gestohlenen Pakete "nur" einen Gesamtwert von circa 500,- Euro aufweist, beläuft sich der entstandene Sachschaden am Automaten auf circa 10.000,- Euro. Durch die unmittelbar eingeleiteten Ermittlungen der Beamten konnte schnell ein Verdacht gegen eine Person erhärtet werden, welchem die Ermittler nun weiter nachgehen werden. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
|clm

Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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