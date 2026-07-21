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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg-Neustadt: Bitte melden - Polizei sucht nach beschädigtem Auto

Breuberg (ots)

Eine Autofahrerin aus Breuberg befuhr am Dienstagmorgen (21.07.), gegen 9.50 Uhr, die Wertheimer Straße in Richtung Sandbach. Hierbei touchierte die Frau in Höhe der Hausnummer 4 ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto. Sie fuhr zunächst weiter, kehrte aber kurze Zeit später zur Unfallstelle zurück. Das von ihr zuvor touchierte Fahrzeug war aber schon nicht mehr an der Unfallstelle vorzufinden. Am Auto der Frau waren Lackschäden an der rechten Fahrzeugseite feststellbar. Die Polizei vermutet, dass auch an dem bislang unbekannten Auto Schäden entstanden sein könnten.

Die Beamten bitten die unbekannte Autobesitzerin bzw. den unbekannten Autobesitzer oder Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, sich bei der Polizei in Höchst unter der Telefonnummer 06163/941-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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