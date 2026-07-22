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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Wohnungseinbrecher flüchten in angrenzendes Feld

Gernsheim (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen.

Am Dienstagabend (21.07.), kurz vor 23.00 Uhr, drangen die Kriminellen gewaltsam über ein Fenster in das Haus in der Franz-Joseph-Nuß-Straße ein und entwendeten dort anschließend einen Laptop und Schmuck. Die ungebetenen Besucher flüchteten anschließend in ein angrenzendes Feld vom Tatort.

Einer der Täter war 20 bis 30 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß und schlank. Er trug eine schwarze Basecap, eine schwarze FFP2- Maske, schwarze Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite, schwarze Schuhe und grau/blaue Gartenhandschuhe mit weißer Aufschrift. Der Mann hatte einen braunen Bart. Sein Begleiter war etwa gleich groß und ebenfalls schlank. Er trug ein graues langes Oberteil mit einer schwarzen Linie, schwarze Hose und schwarze Schuhe.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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