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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kreis Bergstraße: Polizei kontrolliert Straßenverkehr und Lokalitäten

Kreis Bergstraße (ots)

Am Dienstag (21.07.) führte die Polizeistation Heppenheim, unterstützt von Kräften der hessischen Bereitschaftspolizei, der Diensthundestaffel des Polizeipräsidiums Südhessen sowie dem Ordnungsamt Heppenheim zwischen 13.00 Uhr und 21.00 Uhr Gaststätten-, Spielotheken- und Verkehrskontrollen durch.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am "Pendlerparkplatz" auf der ehemaligen Kreisstraße 31, zwischen Lorsch und Einhausen, nahmen die Ordnungshüter insgesamt 42 Fahrzeuge und 67 Personen genauer unter die Lupe. Hierbei wurden 12 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Vier Fahrzeugbesitzer müssen nun anhand von ausgehändigten Mängelanzeigen zeitnah bei der Polizei die Behebung der Mängel an ihren Fahrzeugen nachweisen.

In sechs kontrollierten Gaststätten bzw. Spielotheken in Heppenheim sowie einer Lokalität in Fürth wurden später insgesamt 43 Personen ohne jegliche Beanstandungen überprüft. Durch die Ordnungsbehörde wurden jedoch in eigener Zuständigkeit in drei Betrieben Verstöße gegen das Spielhallengesetz festgestellt und geahndet.

Bei zivilen Kontrollen im Bereich der Innenstadt und der Taunusanlage in Bensheim kam es abschließend noch zur vorläufigen Festnahme eines Mannes wegen einem noch ausstehenden Zahlungshaftbefehl. Nach Begleichung der darin geforderten Geldstrafe konnte er wieder seiner Wege gehen. Gegen einen weiteren dort Kontrollierten erstatteten die Ordnungshüter Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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