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Polizei Hagen

POL-HA: E-Scooter aus Garage entwendet - Polizei sucht Zeugenhinweise

Hagen (ots)

Am Freitagmorgen (26.06.2026) bemerkte ein 39-jähriger Hauseigentümer in der Natorpstraße den Diebstahl von insgesamt drei Elektrokleinstfahrzeugen aus seiner unverschlossenen Garage.

Gegen 06:00 Uhr konnte der Hagener das geöffnete Garagentor auf seinem Grundstück feststellen und bemerkte den Diebstahl. Demnach hatte ein unbekannter Täter die E-Scooter offensichtlich im Laufe der Nacht entwendet.

Der Zeuge konnte im Anschluss über die hauseigene Videoüberwachung feststellen, dass sich eine männliche Person in der Nacht zwischen 03:35 Uhr und 04:05 Uhr verbotenerweise Zutritt zum Grundstück verschafft hatte und sich verdächtig vor der Garage aufhielt. Dabei blendete die Person die Videokamera scheinbar absichtlich mit einer Taschenlampe, um die Aufzeichnung zu verhindern.

Bei dem Diebstahl der Elektrokleinstfahrzeuge entstand eine Schadenssumme in einem niedrigen vierstelligen Bereich.

Zu dem Täter liegen bislang keine weiteren Erkenntnisse vor. Möglicherweise war die männliche Person noch in Begleitung weiterer Täter unterwegs. Ebenso liegen bislang keine Hinweise auf ein mögliches Transportfahrzeug vor.

Die Polizei Hagen hat eine Strafanzeige aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat die entsprechenden Ermittlungen übernommen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 986-2066 entgegen. (tse)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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