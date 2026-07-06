Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brände - Sachbeschädigungen - Unfallflucht - Unfälle - Einbruch - Exhibitionist - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Montag gegen 0:30 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem VW die Landstraße 1029 von Oberalfingen in Richtung Westhausen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er mit seinem PKW im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit mehreren Verkehrszeichen und einer Bedarfsampel. Der Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Ebnat: Frontalzusammenstoß

Am Sonntag gegen 16.30 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit seinem Nissan die B29a von Ebnat in Richtung Anschlussstelle zur BAB 7. Nach eigenen Aussagen kam der Fahrer in einer langgezogenen Rechtskurve aufgrund eines Sekundenschlafes mit seinem PKW auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit einem entgegenkommenden Skoda zusammen, der von einem 59-Jährigen gelenkt wurde. Der Skoda wurde durch den Aufprall ausgehebelt und überschlug sich. An den beiden Fahrzeugen entstand bei dem Unfall jeweils Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die beiden Fahrer sowie zwei Mitfahrerinnen im Nissan und eine Beifahrerin im Skoda wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Alle fünf Personen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. An der Unfallstelle waren neben der Polizei noch vier Rettungswagen, zwei Notarztwagen sowie die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 15 Wehrleuten im Einsatz.

Aalen: Fensterscheibe beschädigt

Mittels eines Steinwurfs wurde im Laufe des Sonntags eine Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Julius-Leber-Straße beschädigt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Glastür beschädigt

An einer Schule in der Friedrichstraße wurde zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr und Samstagabend, 22 Uhr die Sicherheitsglasscheibe der Eingangstür mittels Steine beschädigt. Die faustgroßen Steine wurden hierbei mehrfach gegen die Glastür geworfen. Ein Eindringen in die Räumlichkeiten fand nicht statt. Der Schaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Abtsgmünd: Unfallflucht

Ein Toyota, der am Freitag zwischen 15:10 Uhr und 15:35 Uhr auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Telefonnummer 07366 96660 entgegen.

Ellwangen: Unfall auf der Autobahn

Am Freitag um kurz vor 14:30 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Kia die BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Ellwangen fuhr er aus unbekannten Gründen auf dem linken Fahrstreifen ungebremst auf ein vorausfahrendes Wohnmobil auf. Nach dem Aufprall wurde der Kia auf die rechte Fahrspur abgewiesen und kollidierte dort mit einem Sattelzug. Der 64-jährige Lenker des Wohnmobils verlor durch den Anprall die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte im weiteren Verlauf gegen die Mittelschutzplanke. Bei dem Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 41.000 Euro entstand, wurde der 20-jährige Kia-Lenker leicht verletzt.

Schwäbisch Gmünd/Lindach: Mit E-Bike gestürzt

Ein 48-Jähriger befuhr am Samstag gegen 22:00 Uhr mit seinem E-Bike den Gehweg der Otto-Tiefenbach-Straße in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd. Aufgrund von Alkoholeinfluss kam er alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich dabei leicht.

Schwäbisch Gmünd: Pkw zerkratzt

Zwischen Freitag, 22:00 Uhr und Samstag, 13:45 Uhr, wurde ein BMW, der in der Rechbergstraße abgestellt war, auf der Fahrer- und Beifahrerseite zerkratzt. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Lorch: Versuchter Einbruch

Zwei bislang unbekannte Jugendliche versuchten am Samstag, gegen 02:40 Uhr, das Fenster eines Hauses Im Gairen aufzuhebeln. Ein Bewohner des Hauses konnte Klopfgeräusche wahrnehmen und überraschte die Täter. Daraufhin flohen die beiden junge Männer. Ein Jugendlicher soll ca. 18 Jahre alt gewesen sein, 180-185 cm groß, mit einem markanten, länglichen Gesicht, schlank, bekleidet mit einer schwarzen Hose, dunklen Schuhen, schwarzem Hoodie mit Kapuze, die er über den Kopf gezogen hatte. Der zweite Einbrecher soll ca. 16-17 Jahre alt gewesen sein, ca. 170 cm groß, schlank, ebenfalls bekleidet mit einer schwarzen Hose, dunklen Schuhen und einem schwarzen Hoodie. Es entstand ein Sachschaden von rund 700 Euro. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07172 7315 beim Polizeiposten Lorch zu melden.

Böbingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein BMW, der von Freitag, 14:30 Uhr bis Sonntag, 12:30 Uhr, in der Schulstraße abgestellt war, wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 2.500 Euro zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Mögglingen: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Unbekannte zerstachen zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Sonntag, 17:15 Uhr, den vorderen, rechten Reifen eines Opels, der in der Linkengasse abgestellt war. Außerdem wurden an zwei Reifen jeweils eine Schraube gelöst. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Iggingen: Unfall - Zeugen gesucht

Am Sonntagabend gegen 20:30 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit seinem VW Golf, vom Verteiler Iggingen kommend, auf die B29 in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd, aus bislang ungeklärter Ursache, auf die Gegenfahrbahn auf. Zeitgleich befuhr ein 76-jähriger Seat-Lenker die Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Aalen. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden von ca. 6.500 Euro entstand. Die B29 war bis 23:30 Uhr vollständig gesperrt. Verletzt wurde niemand. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder ebenfalls gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall

Ein 57-Jähriger befuhr am Samstag gegen 10 Uhr mit seinem Motorroller die Ortsverbindungsstraße von Rechberg in Richtung Ottenbach. Kurz nach dem KIeinishof überholte er auf abschüssiger Fahrbahn eine kleinere Gruppierung von Mopedfahrern. Beim Überholvorgang kam er aufgrund eines Fahrfehlers nach links auf den Grünstreifen und überschlug sich in der Folge. Der 57-Jährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt und musste in ein Klinikum gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Lorch: Körperliche Auseinandersetzung

Am Samstag gegen 21:30 wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung von mehreren Personen in der Stuttgarter Straße gemeldet, bei der mindestens eine Person verletzt wurde. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Ellwangen: Exhibitionist

Am Freitag gegen 16:55 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich eine männliche Person am Kressbachsee öffentlich selbstbefriedigt haben soll. Anschließend ist der Mann mit einem Roller weggefahren. Laut Zeugenaussage handelt es sich um einen ca. 30 Jahre alten Mann, mit hellen Haaren. Bekleidet war er mit einem grauen T-Shirt und beigen, kurzen Hosen. Zeugen des Vorfalls bzw. Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 zu melden.

Bopfingen: E-Scooter entwendet

Ein unverschlossener E-Scooter, der am Samstag gegen 17:10 Uhr etwa 5 Minuten im Eingangsbereich eines Supermarktes in der Straße Ipftreff abgestellt war, wurde von Unbekannten entwendet. Der Xiaomi-E-Scooter trägt das Versicherungskennzeichen 527-SHH. Zeugen, die Angaben zum Dieb oder Verbleib des E-Scooters machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bopfingen unter der Telefonnummer 07362 9602-0 zu melden.

Wört/Dürrenstetten: Brand von Akku

Am Sonntag gegen 19:50 Uhr wurde der Polizei eine brennende Garage in der Straße Dürrenstetten gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Akku eines E-Bikes während dem Laden in Brand geraten war. Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 45 Wehrleuten vor Ort war, konnte den Brand löschen. Am Gebäude entstand ein Schaden von ca. 30.000 Euro. Der Hausbesitzer wurde aufgrund des Verdachts einer Rauchgasintoxikation in ein Klinikum verbracht.

Ellwangen: Unfall mit E-Scooter

Ein 16-Jähriger befuhr am Sonntag gegen 13:15 Uhr den Gehweg der Scheffelstraße aus Richtung Innenstadt kommend. Er fuhr zunächst rechts an einer anfahrenden Pkw-Kolonne vorbei, bevor er unvermittelt direkt vor einem Mazda an einem Zebrastreifen nach links abbog. Der Jugendliche wurde von dem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Hierbei wurde der Jugendliche schwer verletzt.

Ellwangen/Rotenbach: Flächenbrand

Am Sonntagmorgen gegen 07:50 Uhr geriet im Bereich Hoher Weg (Flurstück 1765/4) eine Waldfläche von ca. 50 qm aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Es entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro. Ein etwa 50-jähriger Fußgänger machte auf den Brand aufmerksam und entfernte sich anschließend fußläufig in Richtung Hinterlengenberg. Dieser Mann wird gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 zu melden, um eventuell weitere sachdienliche Angaben erfragen zu können.

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