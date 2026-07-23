Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Streit im Supermarkt/29-Jähriger bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt

Rüsselsheim (ots)

Bei einem handfesten Streit in einem Supermarkt in der Feuerbachstraße am Mittwochabend (22.07.) wurde ein 29-Jähriger leicht verletzt, jetzt ermittelt die Polizei.

Gegen 17.40 Uhr gerieten der Verletzte und ein 40 Jahre alter Mann aus bislang unbekannten Gründen in dem Markt in eine Auseinandersetzung. Hierbei soll der 40-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer verletzt und ihm eine Schnittwunde am Arm zugefügt haben. Bei dem Gerangel wurde, offenbar unbeabsichtigt, zudem eine 71-jährige Kundin durch eine Schnittwunde am Bein verletzt. Der 40-Jährige wurde von zwei Zeugen überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Ein Atemalkoholtest bei ihm zeigte rund 2,2 Promille an. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Ausnüchterung über Nacht ins Polizeigewahrsam gebracht. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

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