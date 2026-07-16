Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Kürten (ots)

Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer eines Pkw und dessen Halterin. Der Pkw war gestern (15.07.) im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle in Kürten-Herweg aufgefallen.

Gegen 11:40 Uhr führte der Verkehrsdienst der Polizei Rhein-Berg eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der Kölner Straße durch. Dabei fiel den Beamten ein Pkw auf, an dessen hinterem Kennzeichen kein Siegel erkennbar war. Der Pkw wurde angehalten und kontrolliert. Der Fahrer des Pkw, ein 58-Jähriger aus Euskirchen, konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen. Eine Recherche ergab, dass die Fahrerlaubnis des Mannes vor fast zwei Jahren gelöscht wurde und der Pkw nach wie vor zugelassen ist, allerdings auf die Mutter des Euskircheners.

Dem Mann wurde die Weiterfahrt und das Führen von fahrerlaubnispflichtigen KFZ untersagt. Der Pkw blieb verschlossen vor Ort zurück.

Gegen den Mann wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Auch auf die Halterin des Fahrzeugs kommen Ermittlungen zu. (bw)

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