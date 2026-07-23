Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Paketdiebstahl aufgeklärt - Jugendliche nach Einbruch in Firmenobjekt vorläufig festgenommen

Griesheim (ots)

Am Dienstag (21.07.) wurden im Mehrgenerationenpark in Griesheim aufgerissene Pakete gemeldet, die aus der Paketannahme des Einkaufmarktes in der Oberndorfer Straße stammten. Videoaufnahmen zeigten den Diebstahl von acht Paketen sowie das Aufhebeln einer Spendenbox mit über 150 Pfandbons. Der Schaden liegt bislang bei rund 500 Euro.

Am darauffolgenden Mittwoch (22.07.) brachen drei Jugendliche in ein Firmenobjekt in der Flughafenstraße ein und flüchteten mit Fahrrädern. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zur Festnahme von vier Jugendlichen in der Nähe des Freibads Griesheim. Zwei von ihnen waren zugleich tatverdächtig für den Paketdiebstahl vom Vortag.

Die Jugendlichen waren zuvor über offene Türen in eine Lagerhalle gelangt, hatten dort mit Gabelstaplern hantiert und dabei Pakete beschädigt. Entwendet hatten sie dort nichts. Ihnen wird nun Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und unbefugter Gebrauch von Kraftfahrzeugen vorgeworfen.

Die Eltern wurden informiert und bei den bereits identifizierten Tatverdächtigen von Dienstag ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Bei den anschließenden Durchsuchungen der Zimmer konnten eine externe Festplatte und ein Paar Turnschuhe aus dem Diebesgut sichergestellt werden.

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