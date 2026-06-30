Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - Mehrere Verletzte und drei Kinder vorsorglich im Krankenhaus

Rüthen (ots)

Am Montagnachmittag (29. Juni) kam es gegen 15:35 Uhr auf der Hauptstraße (L 536) in Rüthen-Oestereiden in Höhe der Einmündung Kaunitzstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 60-jährige Frau aus Rüthen mit ihrem Skoda die Hauptstraße in Fahrtrichtung Süden. Als sie nach links in die Kaunitzstraße abbiegen wollte, übersah sie aus bislang ungeklärter Ursache einen entgegenkommenden Geldtransporter, der von einem 41-jährigen Mann aus Geseke gesteuert wurde. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda zurück auf den Fahrstreifen geschleudert und kollidierte dort mit einem nachfolgenden Ford einer 26-jährigen Frau aus Rüthen.

Die 60-jährige Unfallverursacherin wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Lippstadt gebracht. Die 26-jährige Ford-Fahrerin klagte über Schmerzen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. In ihrem Fahrzeug befanden sich zudem drei Kinder im Alter von fünf Jahren, zwei Jahren sowie ein Säugling. Sie blieben nach ersten Erkenntnissen äußerlich unverletzt, wurden jedoch vorsorglich zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des Geldtransporters blieb unverletzt. Sein Beifahrer klagte über Schmerzen, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab.

Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die Hauptstraße für den Verkehr vollständig gesperrt. Neben der Polizei waren der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen sowie die Feuerwehr im Einsatz.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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