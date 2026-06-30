PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Süßigkeiten bei Einbruch gestohlen

Welver (ots)

Offenbar hungrig waren der oder die bislang unbekannten Täter, die in der Zeit zwischen Sonntag (28. Juni), 23 Uhr, und Montag (29. Juni), 5 Uhr, in ein Büro an der Ladestraße in Welver eingebrochen sind. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften der oder die Täter sich Zutritt, indem sie eine Fensterscheibe mit einem Stein einwarfen. Aus dem Büro wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand verschiedene Süßigkeiten entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Werl unter der Telefonnummer 02922/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren