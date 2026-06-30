Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Süßigkeiten bei Einbruch gestohlen

Welver (ots)

Offenbar hungrig waren der oder die bislang unbekannten Täter, die in der Zeit zwischen Sonntag (28. Juni), 23 Uhr, und Montag (29. Juni), 5 Uhr, in ein Büro an der Ladestraße in Welver eingebrochen sind. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften der oder die Täter sich Zutritt, indem sie eine Fensterscheibe mit einem Stein einwarfen. Aus dem Büro wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand verschiedene Süßigkeiten entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Werl unter der Telefonnummer 02922/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

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