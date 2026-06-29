Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 65-jährigen Mann aus Soest

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Soest (ots)

Die Polizei sucht momentan nach dem 65-jährigen Josef Achim S. Er ist derzeit unbekannten Aufenthalts. Eine Eigengefährdung der Person kann aufgrund seiner geistigen und körperlichen Konstitution nicht ausgeschlossen werden. Letztmalig wurde er am Sonntag, den 28.06.2026 um 21:00 Uhr, an seiner Wohnanschrift in der Soester Innenstadt gesehen.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 65 Jahre alt - 160 cm groß - kräftigere Statur - graue kurze Haare - Brille - schlecht zu Fuß

Zur Bekleidung können keine Angaben gemacht werden.

Die bisherigen Maßnahmen führten nicht zum Auffinden des Josef Achim S. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Wer den Vermissten gesehen hat, wird gebeten, sich unverzüglich unter der Notrufnummer 110 bei der Polizei zu melden. Hinweis für die Medienvertreter: Das angehängte Bild darf lediglich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung genutzt werden.(as)

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