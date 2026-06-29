Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrzeug gerät unter Bahnschranke - Fahrer verletzt

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Lippstadt (ots)

Am Samstagnachmittag (27.06.2026) gegen 14:50 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall am Bahnübergang der Weißenburger Straße in Lippstadt gerufen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 59-jähriger Mann aus Geseke mit seinem Mercedes die Weißenburger Straße in Fahrtrichtung Bökenförder Straße. Trotz bereits eingeschalteter Rotlichtphase fuhr er in den Bereich des Bahnübergangs ein. Nach Angaben von Zeugen leitete der Fahrzeugführer anschließend eine Vollbremsung ein und versuchte, den Bahnübergang rückwärts zu verlassen. Währenddessen senkte sich die Bahnschranke und verkeilte sich zwischen der Motorhaube und der Windschutzscheibe des Fahrzeugs.

Der Fahrer stieg daraufhin aus und versuchte, die Schranke anzuheben, um sein Fahrzeug zu befreien. Hierbei verletzte er sich im Rücken und musste durch den Rettungsdienst behandelt werden. Nach ersten Erkenntnissen standen die Rückenbeschwerden nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall, sondern traten beim Versuch auf, die Schranke anzuheben.

Am Fahrzeug entstanden leichte Beschädigungen im Bereich der Motorhaube und des Daches. Auch die Schrankenanlage wurde beschädigt.

Der Bahnverkehr musste für die Dauer des Einsatzes gestoppt werden. Nachdem das Fahrzeug entfernt worden war, und ein Techniker die Funktionstüchtigkeit überprüft hat, konnte der Bahnübergang wieder freigegeben werden.

Die Polizei fertigte eine Verkehrsunfallanzeige. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Hinweis für die Medienvertreter: Die angehängte Fotos dürfen zum Zwecke der Berichterstattung zu diesem Verkehrsunfall genutzt werden.

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