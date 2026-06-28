Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfallflucht - Zeugin beobachtet alles und gibt Hinweise

Möhnesee (ots)

Am Samstag (27.06.2026) kam es gegen 14:15 Uhr auf dem Parkplatz des Campingplatzes an der Arnsberger Straße, in Delecke, zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine unbeteiligte Zeugin beobachtete, wie ein geparkter PKW, am Heck, durch ein anderes Fahrzeug beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich nach seinem folgenschweren Rangiermanöver von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Die aufmerksame Zeugin informierte den Halter des beschädigten Fahrzeuges. Durch die sehr genauen Hinweise der Zeugin führten Ermittlungen, die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Polizei zu dem flüchtigen Fahrzeug und dessen Halter. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Dieses hätte vermieden werden können, wenn der Unfallverursacher die Polizei gleich hinzugezogen hätte.(Og.)

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