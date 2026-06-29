Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit Sachschaden und Verkehrsunfallflucht - Tatverdächtiger ermittelt

Warstein-Sichtigvor (ots)

Am Samstagmorgen (27.06.2026) kam es gegen 09:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Sichtigvor zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein zunächst unbekannter Fahrer beim Rückwärtsausparken mit seinem Pkw einen Grundstückszaun im Eingangsbereich des Marktes und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Durch Zeugenhinweise konnten die eingesetzten Polizeibeamten einen 56-jährigen Mann aus Warstein als mutmaßlichen Fahrer ermitteln. Das betreffende Fahrzeug wurde an der Halteranschrift festgestellt. An dem Pkw konnten frische Beschädigungen festgestellt werden, die mit dem Unfallgeschehen in Zusammenhang stehen könnten.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ergaben sich zudem Hinweise darauf, dass der Tatverdächtige zum Zeitpunkt der Fahrt unter Alkoholeinfluss gestanden haben könnte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde verweigert. Daher wurden richterlich angeordnete Blutproben entnommen.

Gegen den 56-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholeinflusses sowie wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Die Ermittlungen, insbesondere zur abschließenden Klärung des Unfallhergangs, dauern an.

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