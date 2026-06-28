POL-SO: Trunkenheitsfahrt - Führerschein sichergestellt

Warstein (ots) - In den frühen Morgenstunden des Freitags (26.06.2026) kam es gegen 03:40 Uhr zu einem versuchten schweren Raub in einem Mehrfamilienhaus an der Alten Kreisstraße in Warstein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung, indem er ein Badezimmerfenster einschlug. Der Bewohner wurde im Schlaf überrascht und von dem Unbekannten ...

mehr