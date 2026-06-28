PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Trunkenheitsfahrt - Führerschein sichergestellt

Soest (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am Samstag (27.06.2026) gegen 23:15 Uhr eine 46-jährige PKW-Fahrerin in Soest auf der Niederbergheimer Straße. Starker Alkoholgeruch, in der Atemluft der Frau, machten einen Atemalkoholtest nötig, der den Verdacht der Beamten bestätigte. Der 46-Jährigen wurde in der Polizeiwache Soest eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. (Og.)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 26.06.2026 – 10:27

    POL-SO: Diebstahl von vier Rädern an Autohaus in Lippstadt - Polizei sucht Zeugen

    Lippstadt (ots) - Am Donnerstagmorgen (25.06.2026) stellte eine Mitarbeiterin eines Autohauses an der Lipperoder Straße in Lippstadt den Diebstahl von vier Rädern an einem dort abgestellten Fahrzeug fest. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwochabend, 24.06.2026, 19:00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 25.06.2026, 07:00 Uhr, ein ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 09:54

    POL-SO: Versuchter schwerer Raub in Warstein - Polizei sucht Zeugen

    Warstein (ots) - In den frühen Morgenstunden des Freitags (26.06.2026) kam es gegen 03:40 Uhr zu einem versuchten schweren Raub in einem Mehrfamilienhaus an der Alten Kreisstraße in Warstein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung, indem er ein Badezimmerfenster einschlug. Der Bewohner wurde im Schlaf überrascht und von dem Unbekannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren