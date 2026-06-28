POL-SO: Trunkenheitsfahrt - Führerschein sichergestellt
Soest (ots)
Polizeibeamte kontrollierten am Samstag (27.06.2026) gegen 23:15 Uhr eine 46-jährige PKW-Fahrerin in Soest auf der Niederbergheimer Straße. Starker Alkoholgeruch, in der Atemluft der Frau, machten einen Atemalkoholtest nötig, der den Verdacht der Beamten bestätigte. Der 46-Jährigen wurde in der Polizeiwache Soest eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. (Og.)
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