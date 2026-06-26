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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kind bei Verkehrsunfall mit Fahrradanhänger leicht verletzt - Polizei sucht flüchtigen Autofahrer

Anröchte-Altengeseke (ots)

Am Donnerstagmittag (25. Juni 2026) wurde ein 20 Monate altes Kind bei einem Verkehrsunfall auf dem Lohweg in Anröchte leicht verletzt. Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Mercedes entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 41-jähriger Pedelecfahrer gegen 11:45 Uhr mit einem Fahrradanhänger den Lohweg in Richtung der Straße "Am Fliegen". In dem Anhänger befand sich sein 20 Monate alter Sohn.

Kurz vor der Einmündung kam dem Mann ein schwarzer Mercedes ML mit ausländischem Kennzeichen entgegen. Nach Angaben des Pedelecfahrers habe der Pkw die schmale Fahrbahn nicht weit genug rechts befahren, sodass er gezwungen gewesen sei, nach rechts auf den Grünstreifen auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Beim anschließenden Zurücklenken auf die Fahrbahn kippte der Fahrradanhänger um.

Der 20 Monate alte Junge erlitt dabei leichte Kopfverletzungen und wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt.

Der Fahrer des Mercedes setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder sich um den Unfall zu kümmern.

Der unbekannte Fahrzeugführer soll einen schwarzen Mercedes ML mit ausländischem Kennzeichen gefahren haben. Am Steuer saß nach Angaben des Geschädigten ein Mann mit Sonnenbrille. Eine nähere Beschreibung des Fahrers liegt derzeit nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den schwarzen Mercedes oder dessen Fahrer geben können, sich bei der Polizei unter 02921 91000 oder auf der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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