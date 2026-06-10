Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Gegen weißen VW Polo gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Dienstag, 8.6.2026, zwischen 6.00 Uhr und 15.15 Uhr gegen einen weißen VW Polo, der auf einem Parkstreifen nahe des Antonius-Hauses in Freckenhorst, Gronhorst stand. Der Flüchtige verursachte dabei einen Sachschaden an der hinteren Beifahrerseite. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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