Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 12-jähriger Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Welver (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (26.06.2026) gegen 16:28 Uhr an der Einmündung Weidestraße / Im Hagen in Welver wurde ein 12-jähriger Pedelec-Fahrer aus Hamm schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 24-jährige Autofahrerin aus Welver mit ihrem Pkw die Weidestraße in Fahrtrichtung Im Hagen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden 12-jährigen Pedelec-Fahrer, der den linken Gehweg der Straße Im Hagen in Fahrtrichtung Süden befuhr.

Der Junge erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde nach der Erstversorgung durch Ersthelfer und den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Hamm gebracht.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

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