Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Geparktes Auto beschädigt/Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (23.07.) kam es in der Hebbelstraße in Arheilgen zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach ersten Ermittlungen kollidierte in der Zeit zwischen 20.30 und 7.00 Uhr ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer in Höhe der Hausnummer 11 mit einem dort geparkten grauen VW Golf und flüchtete von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen. Der entstandene Schaden an dem Golf wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer 06151/969-41310 entgegen.

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