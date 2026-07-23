Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Überfall in Wohnung

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

In der Nacht von Mittwoch (22.7.) auf Donnerstag (23.7.), zwischen Mitternacht und 1:15 Uhr, kam es in der Dieburger Str. zu einem Raubüberfall. Drei bislang Unbekannte drangen auf bisher ungeklärte Weise in die Wohnung eines Mannes ein und rissen ihn durch einen Schlag ins Gesicht aus dem Schlaf. Anschließend wirkten sie mit weiteren Schlägen und Tritten gegen Körper und Kopf sowie durch Würgen auf den Geschädigten ein. Die Täter durchsuchten die Wohnung und entwendeten ein Mobiltelefon sowie Bargeld, bevor sie flüchteten.

Die Täter waren komplett schwarz gekleidet und trugen Sturmmasken.

Wer hat zur genannten Tatzeit im Wohnbereich nördlich des Alice-Hospitals in Darmstadt verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Kriminalpolizei Darmstadt (K10) zu melden.

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