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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Reinheim: Unfall auf der B426 - Pkw überschlägt sich mehrfach

Reinheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 426 zwischen Otzberg-Lengfeld und Reinheim-Ueberau ist am Donnerstagabend (23.07.) eine 57 Jahre alte Autofahrerin aus Höchst leicht verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen war die 57-Jährige gegen 18:04 Uhr aus Richtung Otzberg-Lengfeld in Fahrtrichtung Reinheim-Ueberau unterwegs. Während eines Überholvorgangs kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Kollision mit einem vorausfahrenden Fahrzeug eines 32-Jährigen aus Hanau, das nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Infolge des Zusammenstoßes überschlug sich der Wagen der 57-Jährigen mehrfach.

Die Fahrerin wurde nach der medizinischen Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Färber,PK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
Komma, POK
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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