Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden vom 25. Juni 2026

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Dresden (ots)

Rettungsdienst

In den vergangenen 24 Stunden wurde der Rettungsdienst der Landeshauptstadt Dresden insgesamt 281-mal alarmiert. In 59 Fällen war der Einsatz eines Notarztes erforderlich. Darüber hinaus wurden 180 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Der Rettungshubschrauber kam fünfmal im Leitstellenbereich zum Einsatz. Feuerwehr Die Feuerwehr Dresden verzeichnete im Berichtszeitraum insgesamt 31 Einsätze. Neben sieben Brandeinsätzen und acht Alarmierungen durch automatische Brandmeldeanlagen rückten die Einsatzkräfte zu 16 Hilfeleistungseinsätzen aus.

Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - Mehrere Menschen gerettet

Wann? 25. Juni 2026, 22:39 -04:02 Uhr

Wo? Curt-Querner-Straße, Strehlen

Die Feuerwehr Dresden wurde zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus dem Kellergeschoss. Der Brandrauch hatte sich bereits über den Treppenraum sowie durch geöffnete Fenster in mehrere Wohnungen ausgebreitet. Umgehend wurde die Brandbekämpfung eingeleitet. Ein Trupp ging unter Atemschutz über den Treppenraum zur Brandbekämpfung in den Keller vor, während weitere Einsatzkräfte den Treppenraum sowie die Gebäuderückseite kontrollierten. Das Feuer wurde in mehreren Kellerabteilen lokalisiert und mit einem Strahlrohr zügig gelöscht. Personen befanden sich nicht im Keller. Parallel zur Brandbekämpfung stand die Menschenrettung im Vordergrund. Mehrere Bewohner wurden über eine Drehleiter aus dem Gebäude gerettet. Weitere Personen konnten mithilfe von Brandfluchthauben sicher durch den verrauchten Treppenraum ins Freie gebracht werden. Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte sämtliche 24 Wohnungen des sechsgeschossigen Wohngebäudes. Teilweise mussten Wohnungstüren gewaltsam geöffnet werden, um sicherzustellen, dass sich keine Personen mehr in den Wohnungen befanden. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurden das Gebäude und der Treppenraum maschinell entraucht. Im Anschluss überprüften die Einsatzkräfte alle Wohnungen auf eine mögliche Rauchausbreitung. Während des Einsatzes wurde festgestellt, dass im Keller eine Warmwasserleitung infolge der Hitzeeinwirkung beschädigt worden war. Die Wasserleitung wurde abgestellt. Zudem stellte der Energieversorger die Stromversorgung des Gebäudes vorsorglich ab. Auch das benachbarte Wohnhaus war von Raucheintritt im Keller betroffen. Dieses wurde ebenfalls entraucht und anschließend kontrolliert. Eine Gefährdung konnte dort nicht festgestellt werden. Aufgrund der Anzahl betroffener Bewohner wurde ein Massenanfall von Verletzten ausgelöst. Insgesamt wurden zwölf Personen rettungsdienstlich gesichtet. Fünf von ihnen mussten zur weiteren Untersuchung in Dresdner Krankenhäuser transportiert werden. Für die unverletzten Bewohner wurde ein Linienbus als Betreuungsraum bereitgestellt. Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen informierten die Einsatzkräfte die Bewohner über die weitere Vorgehensweise. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizei übergeben. Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu führt die Polizei. In dem Einsatz waren insgesamt 85 Einsatzkräfte aller Berufsfeuerwehrwachen sowie die Rettungswachen Altstadt, Leuben und Reick.

Brand eines Baucontainers beschädigt Fassade eines Wohnhauses

Wann? 25. Juni 2026, 01:07 -03:07 Uhr

Wo? Birkenstraße, Gorbitz

Die Feuerwehr Dresden wurde zu einem Brand auf einer Baustelle alarmiert. Bereits während der Anfahrt bestätigte die Integrierte Regionalleitstelle aufgrund mehrerer Notrufe die gemeldete Lage. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Baucontainer teilweise in Vollbrand. Das Feuer hatte bereits auf die Fassade eines unmittelbar angrenzenden, derzeit sanierten Mehrfamilienhauses übergegriffen. Zur Brandbekämpfung gingen zwei Trupps unter Atemschutz mit Hohlstrahlrohren vor. Während ein Trupp den Brand im Container bekämpfte, schützten weitere Einsatzkräfte die Fassade des Wohngebäudes vor einer weiteren Brandausbreitung. Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Im Anschluss wurden umfangreiche Nachlöscharbeiten durchgeführt. Da sich das Feuer in das Wärmedämmverbundsystem der Gebäudefassade ausgebreitet hatte, mussten Teile der Fassade großflächig geöffnet werden, um Glutnester freizulegen und abzulöschen. Abschließende Kontrollen mit einer Wärmebildkamera bestätigten den Löscherfolg. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Diese hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Für den Einsatz waren 24 Einsatzkräfte der Feuer und Rettungswachen Übigau und Löbtau sowie die Kameraden der Stadtteilfeuerwehr Gorbitz tätig.

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