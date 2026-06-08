Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Wohnungsbrand im Dachgeschoss

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Dresden (ots)

Wann? 8. Juni 2026, seit 08:25 Uhr - 10:25 Uhr

Wo? Hoyerswerdaer Straße Ecke Tieckstraße, Innere Neustadt

Aus noch zu ermittelnder Ursache war es in einer Wohnung in der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand gekommen. Eine Bewohnerin konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt.

Als die Einsatzkräfte die Einsatzstelle erreichten, war deutlicher Brandgeruch wahrnehmbar. Zwei Trupps gingen unter Atemschutz in die vollständig verqualmte Wohnung vor. Die massive Sichtbehinderung erschwerte die Lokalisierung des Brandherdes erheblich. Nachdem eine Abluftöffnung geschaffen worden war, konnte der giftige Brandrauch aus der Wohnung abziehen. Parallel dazu wurde über eine Drehleiter eine Erkundung von außen durchgeführt.

Mit einem Strahlrohr gelang es den Einsatzkräften, den Brand zu löschen und eine Ausbreitung auf den Dachstuhl zu verhindern. Anschließend wurde der betroffene Bereich mithilfe von Belüftungsgeräten entraucht. Durch das Löschwasser wurde eine weitere Wohnung in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Hoyerswerdaer Straße voll gesperrt werden. Davon waren auch die Dresdner Verkehrsbetriebe betroffen, da für die Aufstellung der Drehleiter die Oberleitung abgeschaltet und geerdet werden musste.

Im Einsatz waren 30 Kräfte der Feuer- und Rettungswachen Übigau, Albertstadt und Altstadt, der Rettungswache Neustadt sowie der B-Dienst und der U-Dienst.

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