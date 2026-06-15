Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden vom 14. Juni 2026

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Dresden (ots)

Rettungsdienst

In den vergangenen 24 Stunden wurde der Rettungsdienst der Landeshauptstadt Dresden insgesamt 195-mal alarmiert. In 56 Fällen war der Einsatz eines Notarztes erforderlich. Darüber hinaus wurden 26 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Der Rettungshubschrauber kam sechsmal im Leitstellenbereich zum Einsatz.

Feuerwehr

Die Feuerwehr Dresden verzeichnete im Berichtszeitraum insgesamt 35 Einsätze. Neben fünf Brandeinsätzen und fünf Alarmierungen durch automatische Brandmeldeanlagen rückten die Einsatzkräfte zu 25 Hilfeleistungseinsätzen aus. Besonders gefordert waren die Einsatzkräfte in den Nachmittags- und Abendstunden, als ein Unwetter über Dresden hinwegzog. Mehrere Einsätze standen im Zusammenhang mit umgestürzten Bäumen und herabgefallenen Ästen, die Straßen, Radwege und Zufahrten blockierten oder beschädigten.

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Wann? 14. Juni 2026, 15:14 Uhr - 17:50 Uhr

Wo? Bautzner Landstraße, Bühlau

Am Sonntagnachmittag ist die Feuerwehr Dresden zu einem Verkehrsunfall nach Dresden-Bühlau alarmiert worden. Gegen 15:16 Uhr ging die Meldung über einen Auffahrunfall zwischen zwei Pkw mit einer verletzten Person und auslaufenden Betriebsstoffen ein. Die ersten Einsatzkräfte trafen wenige Minuten später an der Einsatzstelle ein und bestätigten die Lage. Nach ersten Erkenntnissen war ein Renault Clio auf einen vorausfahrenden Peugeot 308 aufgefahren. Insgesamt waren drei Personen an dem Unfall beteiligt. Die Fahrerin bzw. der Fahrer des auffahrenden Fahrzeugs wurde bereits durch die Besatzung eines zufällig vorbeikommenden Rettungswagens medizinisch versorgt. Aufgrund der Unfallkinematik bestand der Verdacht auf schwerere Verletzungen. Die Person wurde anschließend durch den Rettungsdienst in das Universitätsklinikum Dresden transportiert. Die beiden Insassen des vorausfahrenden Fahrzeugs wurden vor Ort untersucht, lehnten jedoch eine weitere rettungsdienstliche Behandlung ab. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen ab, stellte den Brandschutz sicher und betreute die Beteiligten sowie später eintreffende Angehörige. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden gebunden und die Fahrbahn gereinigt. Nach Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme konnten die Fahrzeuge an den Fahrbahnrand verbracht werden. Zur Unfallursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens ermittelt die Polizei. Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen, der Rettungswache Neustadt sowie der Stadtteilfeuerwehr Bühlau.

Brand Strohballen auf Anhänger

Wann? 14. Juni 2026, 17:17 Uhr - 19:03 Uhr

Wo? Eschdorfer Bergstraße, Eschdorf

Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr Dresden zu einem Brand in den Ortsteil Eschdorf alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Stadtteilfeuerwehr Eschdorf brannte ein Strohballen auf einem landwirtschaftlichen Anhänger. Das Feuer hatte bereits auf den Anhänger übergegriffen und diesen beschädigt. Die Einsatzkräfte leiteten umgehend die Brandbekämpfung ein. Aufgrund der eingeschränkten Wasserversorgung im betroffenen Bereich wurde ein weiteres Tanklöschfahrzeuge von der Stadtteilfeuerwehr Weißig zur Unterstützung nachalarmiert. Um versteckte Glutnester abzulöschen, wurde der Strohballen auseinandergezogen und das Material gründlich mit Wasser benetzt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen sowie der Stadtteilfeuerwehren Eschdorf und Weißig.

Herabgefallener Ast beschädigt Fahrzeug

Wann? 14. Juni 2026, 18:06 Uhr - 18:43 Uhr

Wo? Wilhelm-Busch-Straße, Mockritz

Die Feuerwehr Dresden wurde während eines Unwetters zu einem umgestürzten Baum alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte lag ein etwa fünf Meter langer Ast einer Winter-Linde auf der Fahrbahn. Der Ast war auf einen parkenden Pkw gefallen und versperrte die Durchfahrt. Die Feuerwehr entfernte den Ast von der Fahrbahn und stellte dabei einen Schaden an dem betroffenen Fahrzeug fest. Der Fahrzeughalter wurde über die Polizei ermittelt und über den Vorfall informiert. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die Straße wieder uneingeschränkt genutzt werden. Im Einsatz waren sechs Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt.

Baum kippt um und versperrt Radweg

Wann? 14. Juni 2026, 18:19 Uhr - 19:35 Uhr

Wo? Zschierener Elbstraße, Zschieren

Ebenfalls durch das vorherrschende Unwetter stürzte eine Linde um. Der Baum lag quer über dem beliebten Elberadweg und machte eine Nutzung nicht mehr möglich. Teile der Baumkrone hatten sich in einer Telefonleitung verfangen. Diese blieb jedoch unbeschädigt. Der Baum wurde mit Motorkettensägen zerkleinert und vom Radweg entfernt. Anschließend wurden die Baumteile am Rand abgelegt. Nach Abschluss der Arbeiten war der Elberadweg wieder uneingeschränkt passierbar. Personen wurden nicht verletzt. Im Einsatz waren 15 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen sowie der Stadtteilfeuerwehr Niedersedlitz.

PKW fährt gegen Baum

Wann? 14. Juni 2026, 19:50 Uhr - 21:39 Uhr

Wo? Lohmener Straße, Pillnitz

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer eines Ford Mustang mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Stadtteilfeuerwehr Pillnitz wurde der Fahrer bereits durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und kontrollierte das beschädigte Fahrzeug. Der verletzte Fahrer wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Während des Einsatzes musste die betroffene Straße zeitweise voll gesperrt werden. Nach Abschluss der Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen konnte die Sperrung schrittweise reduziert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Einsatz waren 17 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen sowie der Stadtteilfeuerwehr Pillnitz.

Ast droht abzustürzen

Wann? 14. Juni 2026, 21:16 Uhr - 22:07 Uhr

Wo? Österreicher Straße, Laubegast

Ein größerer Ast war von einem Baum herabgestürzt und hatte dabei weitere Bäume beschädigt. Zudem wurde die Zufahrt zum Grundstück, die zugleich als Feuerwehrzufahrt dient, blockiert. Die Einsatzkräfte beseitigten die Gefahrenstelle und zerkleinerten den Ast mit einer Motorkettensäge. Anschließend wurde das Material am Rand des Grundstücks abgelegt. Dadurch konnte die Zufahrt wieder freigemacht werden. Die Bewohner wurden darauf hingewiesen, eine Fachfirma mit der Begutachtung der beschädigten Bäume sowie gegebenenfalls erforderlichen weiteren Sicherungsmaßnahmen zu beauftragen. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren acht Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen.

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