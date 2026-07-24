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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Baum erneut beschädigt/Zeugen gesucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag (21.07.) und Donnerstag (23.07.) kam es zu einer erneuten Beschädigung an einem Baum in der Darmstädter Landstraße. Der gleiche Baum, der bereits am 20. Juli von Unbekannten mit einem Sägewerkzeug beschädigt wurde, wurde nun von einer weiteren Seite angesägt.

Die Polizeistation in Bischofsheim ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet unter der Telefonnummer 06144/9666-0 um Hinweise von Zeugen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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