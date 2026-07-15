Polizei Wuppertal

POL-W: W Illegales Kfz-Rennen in Elberfeld

Wuppertal (ots)

Am späten Dienstagabend (14.07.2026), beschlagnahmte die Polizei zwei Fahrzeuge nach einem illegalen Rennen. Gegen 23:45 Uhr nahm eine Streifenwagenbesatzung mehrere Fahrzeuge auf der Morianstraße wahr. Auf der Rechtsabbiegerspur zur Bundesallee standen ein BMW M5 und ein Audi Q3 hintereinander an einer roten Ampel. Nachdem die Ampel auf Grünlicht schaltete, beschleunigten beide Fahrzeuge stark. In der Folge fuhren die Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Robert-Daum-Platz. Kurz vor der Kreuzung Bundesallee zur Bahnhofstraße versuchte der Audi den BMW zu überholen. Bei einem erneuten Überholmanöver scherte der Audi nach rechts aus und schnitt dabei einen Busfahrstreifen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden durch die Fahrweise der Fahrzeugführer keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet. Im Bereich der Kreuzung zur Kasinostraße kontrollierten die Einsatzkräfte die Fahrzeuge. Bei dem BMW-Fahrer handelte es sich um einen 28-jährigen Deutsch-Serben und bei dem Audi-Fahrer um einen 24-jährigen Syrer. Die Polizisten beschlagnahmten beide Fahrzeuge. Zudem wurde der Führerschein des 24-jährigen beschlagnahmt. Der BMW-Fahrer führte seine Fahrerlaubnis nicht mit sich. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

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