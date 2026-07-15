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Polizei Wuppertal

POL-W: W Illegales Kfz-Rennen in Elberfeld

Wuppertal (ots)

Am späten Dienstagabend (14.07.2026), beschlagnahmte die Polizei zwei
Fahrzeuge nach einem illegalen Rennen.

Gegen 23:45 Uhr nahm eine Streifenwagenbesatzung mehrere Fahrzeuge 
auf der Morianstraße wahr. Auf der Rechtsabbiegerspur zur Bundesallee
standen ein BMW M5 und ein Audi Q3 hintereinander an einer roten 
Ampel. Nachdem die Ampel auf Grünlicht schaltete, beschleunigten 
beide Fahrzeuge stark. In der Folge fuhren die Pkw mit überhöhter 
Geschwindigkeit in Richtung Robert-Daum-Platz.

Kurz vor der Kreuzung Bundesallee zur Bahnhofstraße versuchte der 
Audi den BMW zu überholen. Bei einem erneuten Überholmanöver scherte 
der Audi nach rechts aus und schnitt dabei einen Busfahrstreifen. 
Nach bisherigen Erkenntnissen wurden durch die Fahrweise der 
Fahrzeugführer keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet. 

Im Bereich der Kreuzung zur Kasinostraße kontrollierten die 
Einsatzkräfte die Fahrzeuge. Bei dem BMW-Fahrer handelte es sich um 
einen 28-jährigen Deutsch-Serben und bei dem Audi-Fahrer um einen 
24-jährigen Syrer.  

Die Polizisten beschlagnahmten beide Fahrzeuge. Zudem wurde der 
Führerschein des 24-jährigen beschlagnahmt. Der BMW-Fahrer führte 
seine Fahrerlaubnis nicht mit sich.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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