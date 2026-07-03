Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kinder sexuell bedrängt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag (02.07.2026) an der Engelbergstraße drei Mädchen und einen Jungen körperlich bedrängt und sexuelle Bemerkungen gemacht. Die Mädchen und der Junge im Alter zwischen 12 und 14 Jahren waren gegen 12.20 Uhr auf einem Schulhof, als der Unbekannte auf sie zukam. Hierbei berührte er die Kinder unsittlich und machte sexuelle Bemerkungen. Anschließend fuhr der Mann mit einem schwarzen Fahrrad, an dem ein Korb angebracht war, Richtung Salamanderweg davon. Der Unbekannte war zirka 50 bis 60 Jahre alt, etwa 160 Zentimeter groß und hatte graue Haare. Er trug eine Sonnenbrille, ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze, kurze Hose und schwarze Wanderschuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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