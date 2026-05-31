Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Baum blockiert Fahrbahn und Telefonleitung im Lütersweg

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Offensen (ots)

Am Samstag, dem 30. Mai 2026, wurde die Ortsfeuerwehr Offensen um 11:19 Uhr mit dem Alarmstichwort "Baum auf Straße / Telefonmast" zu einer technischen Hilfeleistung alarmiert.

Im Lütersweg nahe dem Strandfreibad war ein Baum umgestürzt, auf eine Telefonleitung gefallen und blockierte die Fahrbahn. Um eine weitere Beschädigung der Leitung zu verhindern, wurde der Baum zunächst unter Zuhilfenahme eines langen Einreißhakens und gezielter Muskelkraft behutsam angehoben. Im Anschluss kam eine Motorkettensäge zum Einsatz, um den Baum Stück für Stück abzutragen und in den unbefestigten Seitenraum zu räumen.

Nachdem die Einsatzkräfte die Fahrbahn abschließend geräumt hatten, konnte die Straße wieder freigegeben und der Einsatz für die Feuerwehr beendet werden.

Hinsichtlich eines möglichen Sachschadens an der Telefonleitung können seitens der Freiwilligen Feuerwehr Flotwedel keinerlei Angaben gemacht werden. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.

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