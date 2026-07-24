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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Während der Fahrt am "Joint" gezogen/ 28-jähriger gibt Gas

Groß-Gerau (ots)

Einen Autofahrer wollten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau am Donnerstagnachmittag (23.07.), kurz nach 16.00 Uhr, zwischen Wolfskehlen und Dornheim einer Verkehrskontrolle unterziehen. Die Beamten beobachteten den Mann zuvor dabei, als er während der Fahrt an einem "Joint" zog. Er missachtete die Anhaltezeichen der Polizei, gab stattdessen Gas und flüchtete.

Der 28 Jahre alte Autofahrer missachtete bei seiner Flucht unter anderem auch das Rotlicht einer Ampel. Im Neckarring stieß der Wagenlenker kurze Zeit später mit seiner Fahrzeugfront gegen eine Mauer, stieg aus und flüchtete zunächst zu Fuß. Er wurde durch die Polizisten rasch eingeholt und festgenommen. Der 28-Jährige stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Cannabis und musste daher eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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