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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Autoscheibe eingeschlagen/Geldbörse erbeutet

Rüsselsheim (ots)

Am Freitagmorgen (24.07.) schlugen Unbekannte die Scheibe eines grauen Ford Mondeo ein, der auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 486 (Rüsselsheimer Wald/Mönchbruch) abgestellt war. Bemerkt wurde die Tat gegen 9.00 Uhr. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie anschließend eine Geldbörse samt Inhalt und flüchteten mit der Beute.

Das Kriminalkommissariat 20 in Rüsselsheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06142/696-0 entgegengenommen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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