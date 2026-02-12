Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Bislang unbekannter Täter beschädigte, im Tatzeitraum vom 10.02.26, gegen 21:30 Uhr und dem 11.02.26, gegen 08:15 Uhr, gewaltsam die Heckscheibe eines im Nachtigallenweg geparkten Citroen Berlingo. Die Scheibe zerbrach vollständig. Der entstanden Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369-14599 bei der Polizeiinspektion Lauterecken zu melden. |AG

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell