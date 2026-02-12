PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lauterecken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Bislang unbekannter Täter beschädigte, im Tatzeitraum vom 10.02.26, gegen 21:30 Uhr und dem 11.02.26, gegen 08:15 Uhr, gewaltsam die Heckscheibe eines im Nachtigallenweg geparkten Citroen Berlingo. Die Scheibe zerbrach vollständig. Der entstanden Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369-14599 bei der Polizeiinspektion Lauterecken zu melden. |AG

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lauterecken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lauterecken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lauterecken
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 09:33

    POL-PILEK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Meisenheim (ots) - Am Samstagabend wurde der Polizei Lauterecken ein Unfall in der Lindenallee in Meisenheim gemeldet. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass eine 52-jährige Autofahrerin von der Fahrbahn abkam und mit einer Mauer kollidierte. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme ergaben sich Anzeichen einer Alkoholisierung. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest bestätigte den durch ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 14:14

    POL-PILEK: Mann randaliert in Ärztehaus

    Lauterecken (Kreis Kusel) (ots) - Aufgrund fehlender Medikamente schrie ein 51-Jähriger Mann vor dem Eingang einer Sozialstation herum und bedrohte mehrere Mitarbeiterinnen. Am Freitagmorgen begab sich der Mann zunächst zu einer im Erdgeschoss liegenden Praxis. Bereits hier schrie dieser unvermittelt umher und forderte die Herausgabe seiner Medikamente. Gegenüber der Empfangsmitarbeiterin sowie einer weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren