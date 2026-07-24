Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Pedelec-Fahrer stürzt auf Kleinbahnstraße in Hüsten - Autofahrer fährt weiter

Arnsberg-Hüsten (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es im Einmündungsbereich der Kleinbahnstraße zum Herdringer Weg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 49-jähriger Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurde. Der beteiligte Autofahrer setzte seine Fahrt fort.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 49-jährige Arnsberger gegen 05:40 Uhr auf dem Radweg parallel zur Kleinbahnstraße in Richtung Herdringer Weg. Nach eigenen Angaben zeigte die Ampel für ihn Grün. Als er den Herdringer Weg überqueren wollte, bog ein bislang unbekanntes Auto von der Kleinbahnstraße nach rechts in den Herdringer Weg ab.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Pedelec-Fahrer stark ab. Dabei rutschte er weg und stürzte. Zu einer Berührung zwischen dem Pedelec und dem Auto kam es nicht.

Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den gestürzten Mann zu kümmern oder eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Verletzte fuhr zunächst zu seiner Arbeitsstelle. Von dort aus wurde er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Zum flüchtigen Fahrzeug sowie zur Person am Steuer liegen bislang keine näheren Angaben vor. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beteiligten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 0291/9020-3211 zu melden.

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