Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Zwischen dem 20.07.2026 18:00 Uhr und dem 21.07.2026 09:00 Uhr kam es zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus im Müscheder Weg in Arnsberg. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich augenscheinlich über die Terassentür Zugang zu der Erdgeschosswohnung. An dieser konnten Hebelspuren festgestellt werden. Die Täter durchwühlten diverse Schränke. Bislang ist unklar, ob etwas entwendet wurde.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932/9020-3211 in Verbindung zu setzen.

Bestwig

Im Ortsteil Bestwig-Heringhausen kam es zwischen dem 20.07.2026 17:00 Uhr und dem 21.07.2026 17:30 Uhr zu einem versuchten Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Bestwiger Straße. Es konnten Hebelspuren an der Wohnungseingangstür sowie Beschädigungen am Briefkasten festgestellt werden. Ob die unbekannten Täter etwas entwendet haben, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291/9020-3411 in Verbindung zu setzen.

Olsberg

Im Zeitraum vom 20.07.2026 17:15 Uhr bis zum 21.07.2026 17:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Gartenhütte in der Straße Am Hölchen in Olsberg/Bruchhausen. Die Hütte befindet sich im hinteren Bereich eines Wohnhauses. An der Eingangstür konnten Hebelmarken festgestellt werden.

Die Täter entwendeten zwei Fahrräder, die wie folgt beschrieben werden können:

- schwarz rotes Rennrad - schwarzes Mountainbike mit blauem Schriftzug

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961/9020-3311 in Verbindung zu setzen.

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