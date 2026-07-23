Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Radfahrer verursacht Vollbremsung eines Autos - 82-Jähriger verletzt

Arnsberg (ots)

Am Mittwoch, 22. Juli 2026, kam es gegen 11:45 Uhr auf dem Holzener Weg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 82-jähriger Mann leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht einen beteiligten Radfahrer sowie weitere Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 92-jähriger Autofahrer auf dem Holzener Weg in Richtung Wiebelsheidestraße. In Höhe einer Verkehrsinsel überquerte ein bislang unbekannter Radfahrer die Fahrbahn. Dabei soll der Radfahrer eine Brille verloren und auf der Fahrbahn stark gebremst haben.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Autofahrer ebenfalls stark ab. Sein 82-jähriger Beifahrer stieß dabei mit dem Kopf gegen einen Haltegriff im Fahrzeuginnenraum und erlitt eine Platzwunde. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Zu einer Berührung zwischen dem Auto und dem Fahrrad kam es nicht. Der Radfahrer setzte seine Fahrt auf dem Gehweg in Richtung Wiebelsheidestraße fort.

Bei dem Radfahrer soll es sich um einen dunkel gekleideten Mann gehandelt haben. Eine nähere Beschreibung der Person oder des Fahrrads liegt nicht vor.

Die Polizei bittet den beteiligten Radfahrer, sich zu melden. Auch Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Radfahrer machen können, werden gebeten, die Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 0291/9020-3211 zu kontaktieren.

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