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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebstahl nach Einbruch in einen Garten

Sundern (ots)

Am Samstag, den 18.07.2026, kam es in der Zeit zwischen 04:40 Uhr und 05:30 Uhr zu einem Einbruch in einen Garten in der Straße Sonnenhang in Sundern-Hachen. Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich über das Nachbargrundstück Zugang in den betroffenen Garten und entwendeten elektronische Geräte sowie einen Sechserträger Bier. Auf den Aufzeichnungen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie die Tatverdächtigen sich mehrfach aus dem Kamerabereich entfernen, zum Teil über Zäune klettern und schließlich das Diebesgut entwenden.

Auf Grundlage der Aufzeichnungen der Überwachungskamera können die Tatverdächtigen wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

   - Augenscheinlich jugendliches Alter
   - Auffällige Halloween-typische Geist Maske

Person 2:

   - Augenscheinlich jugendliches Alter
   - Augenscheinlich männlich
   - Leicht gelocktes Haar
   - Kapuzenpullover

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933/9020-3511 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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