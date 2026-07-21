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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kleinkraftrad entzieht sich Polizeikontrolle - Zeugen gesucht

Schmallenberg (ots)

Am Montag, 20. Juli, wollte eine Streifenwagenbesatzung gegen 17:25 Uhr einen Kleinkraftradfahrer in Schmallenberg kontrollieren. Der bislang unbekannte Fahrer missachtete jedoch die Anhaltesignale und flüchtete.

Der Kleinkraftradfahrer war zunächst auf der Straße "Am Stenn" in Richtung Grafschaft unterwegs. Als die Beamten auf Höhe des Kurparks "Stopp Polizei" anzeigten, beschleunigte er und setzte seine Fahrt trotz Blaulicht und Einsatzhorn fort.

Im weiteren Verlauf bog der Fahrer auf den Geh- und Radweg zwischen Schmallenberg und Grafschaft ab. Dort fuhr er an einem Jogger vorbei und überholte einen Fahrradfahrer rechts mit sehr geringem Abstand. Der Radfahrer erschrak, blieb aber unverletzt.

Nach etwa 600 Metern verließ der Flüchtige den asphaltierten Weg, fuhr über eine Wiese und anschließend über eine schmale Holzbrücke in Richtung Grafschafter Straße. In Höhe der Bushaltestelle "Drevestraße" verlor sich seine Spur. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg.

Das Kleinkraftrad wird wie folgt beschrieben:

   - Motocross-Bauart
   - rot-blau
   - vermutlich Baujahr 2005 oder jünger
   - schwarzes Versicherungskennzeichen
   - Kennzeichen stark durch Ruß und Abgase verschmutzt und nahezu 
     unlesbar
   - auffälliger blau-schwarzer Rauch aus dem Auspuff

Der Fahrer war augenscheinlich männlich, schlank und trug einen Motorradhelm sowie dunkle Oberbekleidung.

Die Polizei fragt: Wer hat das Kleinkraftrad am Montagnachmittag im Bereich "Am Stenn", des Geh- und Radwegs zwischen Schmallenberg und Grafschaft oder an der Grafschafter Straße beobachtet? Wer kann Angaben zum Fahrer oder zum Standort des Fahrzeugs machen?

Hinweise nimmt die Polizeiwache Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974/969400 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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