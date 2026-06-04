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FW-EN: Umgestürzter Baum stoppt Museumszug - Feuerwehr Hattingen im Einsatz

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Hattingen (ots)

Gegen 16:40 Uhr am heutigen Donnerstag informierte das Zugpersonal eines Museumszugs die Feuerwehr darüber, dass kurz zuvor ein Baum auf die Bahngleise gestürzt war. Durch eine rechtzeitig eingeleitete Bremsung konnte der Museumszug jedoch noch vor dem Hindernis zum Stehen kommen.

Die alarmierten Einsatzkräfte rückten daraufhin zur Einsatzstelle in Hattingen-Blankenstein unterhalb der Straße "Zu den sieben Hämmern" aus. Aufgrund der beengten örtlichen Verhältnisse wurde zusätzlich ein Mannschaftstransportfahrzeug von der Feuer- und Rettungswache am Wildhagen eingesetzt, um weiteres Personal sowie benötigtes Material zur Einsatzstelle zu bringen.

Vor Ort zerkleinerten die Einsatzkräfte den umgestürzten Baum mithilfe einer Motorkettensäge und räumten das Schnittgut anschließend von den Gleisen. Nach rund einer Stunde konnten die Arbeiten abgeschlossen werden, sodass der Museumszug seine Fahrt mit den Fahrgästen fortsetzen konnte.

Bereits kurz zuvor waren die hauptamtlichen Kräfte zu einem Einsatz an der Kreuzung Rauendahlstraße / Wuppertaler Straße alarmiert worden. Dort sollte sich ein Hindernis auf der Fahrbahn befinden. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich lediglich um einen kleineren Ast handelte. Dieser wurde von den Einsatzkräften kurzerhand von der Fahrbahn entfernt, sodass keine weitere Gefahr für den Verkehr bestand.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung Feuerwehr Hsttingen verwendet werden.

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