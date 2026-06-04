Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Löwenstarke Unterstützung für den Feuerwehrnachwuchs

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Hattingen (ots)

Große Freude bei der Kinder- und Jugendfeuerwehr Hattingen: Im Rahmen eines Übungsdienstes durfte der Feuerwehrnachwuchs kürzlich besonderen Besuch begrüßen. Dr. Udo Polenske und Dr. Birke Müller vom Lions Clubs Hattingen hatten nicht nur Interesse an der Arbeit der jungen Brandschützer mitgebracht, sondern auch eine erfreuliche Überraschung im Gepäck.

Mit einer Spende in Höhe von 1.000 Euro unterstützt der Lions Club Hattingen die wichtige Nachwuchsarbeit der Feuerwehr. Die finanzielle Zuwendung ist Ausdruck einer langjährigen und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen dem Lions Club und der Feuerwehr Hattingen. Bereits seit vielen Jahren engagieren sich die Lions immer wieder für die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehr und setzen damit ein starkes Zeichen für gesellschaftliches Engagement vor Ort.

Die aktuelle Spende wird gezielt für Projekte der Kinder- und Jugendfeuerwehr eingesetzt. In der Vergangenheit konnten durch ähnliche Unterstützungen bereits Ausbildungsmaterialien und Übungsgeräte angeschafft sowie Freizeit- und Tagesfahrten ermöglicht werden. Maßnahmen, die nicht nur die feuerwehrtechnische Ausbildung fördern, sondern auch den Zusammenhalt und die persönliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen stärken.

Tomas Stanke, Leiter der Feuerwehr Hattingen, Stadtjugendfeuerwehrwart Jens Herkströter sowie Daniela Herkströter, Stadtkinderfeuerwehrwartin nahmen die großzügige Spende dankbar entgegen. Gemeinsam betonten sie die große Bedeutung solcher Unterstützungen für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Nachwuchsarbeit.

"Die Förderung junger Menschen ist eine Investition in die Zukunft unserer Stadt. Deshalb freuen wir uns sehr über die erneute Unterstützung durch den Lions Club Hattingen", so Tomas Stanke.

Die Feuerwehr Hattingen bedankt sich herzlich beim Lions Club Hattingen für die großzügige Unterstützung und die langjährige partnerschaftliche Zusammenarbeit. Beide Seiten freuen sich darauf, diese erfolgreiche Verbindung auch in Zukunft fortzuführen.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung Feuerwehr Hattingen verwendet werden.

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