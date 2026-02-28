FW-EN: Feuerwehr Hattingen bewältigt zwei Paralleleinsätze am Freitagabend

Feuerwehr Hattingen

Am gestrigen Freitagabend wurde die Feuerwehr Hattingen nahezu zeitgleich zu zwei unterschiedlichen Einsatzstellen im Stadtgebiet alarmiert. Dank der koordinierten Zusammenarbeit zwischen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kräften konnten beide Lagen zügig und effektiv abgearbeitet werden.

Um 21:07 Uhr löste zunächst die automatische Brandmeldeanlage einer Klinik in Hattingen-Holthausen aus. Daraufhin wurden die ehrenamtlichen Einheit Nord sowie die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr Hattingen alarmiert. Noch während sich die Einsatzkräfte auf der Anfahrt befanden, ging nahezu zeitgleich eine weitere Meldung über einen Brand in einem Wohngebäude an der Lüggersegge ein.

Um beide Einsätze parallel bewältigen zu können, wurden umgehend zusätzliche Kräfte alarmiert. Neben den bereits ausgerückten Einheiten kamen auch die Schutzzielergänzungseinheiten sowie die Löschzüge Mitte und Oberbredenscheid zum Einsatz. Die Kräfte wurden auf beide Einsatzstellen aufgeteilt, um eine schnelle und strukturierte Abarbeitung sicherzustellen.

Zur ausgelösten Brandmeldeanlage rückten die Löschzüge Nord und Oberbredenscheid gemeinsam mit dem Kommandodienst aus. Nach einer umfassenden Kontrolle des betroffenen Bereichs stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Den Einsatz am Wohngebäude an der Lüggersegge übernahm der hauptamtliche Löschzug zusammen mit den Kräften aus Mitte sowie den Schutzzielergänzungseinheiten. Dort war es zu einem Brand einer in die Decke eingebauten Lampe gekommen. Der Eigentümer hatte das Feuer bereits vor Eintreffen der Feuerwehr selbst gelöscht. Bei der Erkundung konnten keine offenen Flammen mehr festgestellt werden, jedoch war Brandgeruch wahrnehmbar.

Zur Sicherheit kontrollierten eingesetzte Trupps sämtliche betroffenen Räumlichkeiten mithilfe einer Wärmebildkamera. Dabei wurden insbesondere Deckenbereiche, Steckdosen sowie Stromverteilungen überprüft. Dazu wurde auch eine Decke geöffnet und entfernt, da sich hierunter angebranntes Holz befand. Zusätzlich wurde vorsorglich der Wechselrichter der installierten Photovoltaikanlage außer Betrieb genommen. Die umfangreichen Kontrollmaßnahmen ergaben keine weiteren akuten Gefahren.

Die Einsatzstelle konnte gegen 22:30 Uhr an den Eigentümer übergeben werden. Dieser wurde darauf hingewiesen, ein Fachunternehmen mit der Überprüfung der elektrischen Anlage zu beauftragen.

Insgesamt waren nahezu alle ehrenamtlichen Einheiten der Feuerwehr Hattingen ergänzend zu den hauptamtlichen Kräften im Einsatz. Die parallele Bewältigung beider Einsatzlagen verdeutlichte erneut die Leistungsfähigkeit der abgestimmten Alarmierungs- und Einsatzkonzepte. Insbesondere die enge Einbindung der ehrenamtlichen Kräfte stellt einen wesentlichen Bestandteil für die erfolgreiche Abarbeitung auch mehrerer gleichzeitiger Einsatzlagen dar.

