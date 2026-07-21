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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Falsche HU-Plakette fällt bei Verkehrskontrolle auf

Eslohe (ots)

Eine ungewöhnlich reflektierende HU-Plakette hat am Montag, 20. Juli 2026, die Aufmerksamkeit einer Streifenwagenbesatzung geweckt.

Die Beamten der Polizeiwache Meschede waren auf der B55 in Richtung Meschede unterwegs. An einer Tankstelle in Eslohe-Bremke bemerkten sie einen VW. Die Plakette am hinteren Kennzeichen erschien ihnen ungewöhnlich hell. Die Polizisten wendeten und kontrollierten das Fahrzeug.

Bei genauerer Betrachtung stellte sich heraus, dass es sich nicht um eine amtliche HU-Plakette, sondern um einen pinkfarbenen 3D-Gel-Aufkleber handelte. Dieser war auf die echte Plakette geklebt worden und ließ sich ohne großen Aufwand entfernen. Darunter kam eine grüne HU-Plakette zum Vorschein: Die Hauptuntersuchung des Fahrzeugs war bereits seit November 2024 abgelaufen.

Der 29-jährige Fahrzeughalter gab an, den Aufkleber etwa zwei Wochen zuvor im Internet bestellt und auf dem Kennzeichen angebracht zu haben. Sein Fahrzeug sei nicht durch die Hauptuntersuchung gekommen.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ein. Auch die deutlich überzogene Hauptuntersuchung hat weitere Konsequenzen.

Die Polizei weist darauf hin: Eine falsche Plakette macht ein Fahrzeug nicht verkehrssicher. Werden bei der Hauptuntersuchung Mängel festgestellt, müssen diese fachgerecht behoben werden. Dabei geht es nicht nur um eine Plakette, sondern um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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